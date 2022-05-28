Лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвали российского лидера освободить украинских военнопленных, вышедших с завода «Азовсталь».

Об этом в субботу рассказали в Елисейском дворце.

Там сообщили, что «президент Франции и федеральный канцлер Германии призвали освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих». И пояснили, что имеются в виду украинские силовики, которые были заблокированы на территории завода «Азовсталь» с 21 апреля, а после договоренности об эвакуации вышли к российским военным.

В администрации Макрона также отметили, что Путину также было заявлено о необходимости «снятия блокады порта Одессы» – для возможности экспортировать по Черному морю украинское зерно, чтобы не допустить «мирового продовольственного кризиса».

Что Франция и Германия обещают Путину взамен, не сообщается.

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