Белорусам до 1 июня включительно нужно заплатить подоходный налог за 2021 год.

Если человек предоставил декларацию о доходах за 2021 год, но не уплатил или перечислил не полную сумму начисленного налога, то ему грозит штраф.

Если это было сделано по неосторожности, при этом неуплаченный или недоплаченный налог превышает одну базовую величину (32 рубля), то штраф составляет 15% от неуплаченного налога, но не меньше 0,5 базовой величины (16 рублей).

За умышленную неуплату или неполную уплату подоходного налога по предоставленной декларации также предусмотрен штраф. Он составляет 40% от неуплаченной суммы налога, но не может быть меньше 10 базовых величин (320 рублей). «Кроме того, на сумму неисполненного в срок налогового обязательства за каждый календарный день просрочки начисляются пени», — предупреждают налоговики.

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