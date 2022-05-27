Врач-эндокринолог Зухра Павлова озвучила «два простых секрета» похудения. Одним таким секретом, утверждает врач, является сон – он должен длиться не меньше 7 часов. Кроме того, имеет значение то, когда человек отправляется в постель.

«Ложиться спать нужно не позднее 23:00 – за счет такого шага можно уменьшить количество ежедневного потребления калорий примерно до 380 ккал», — говорит доктор.

Другим «простым секретом» похудения» Павлова считает питье воды.

В частности, врач рекомендует с этой целью выпивать перед едой стакан воды. Также важно, чтобы в течение дня человеком употреблялось достаточное количество жидкости, не содержащей сахара и других возможных калорийных добавок, подсластителей.

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