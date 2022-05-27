На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Финляндии, 26 мая прошли четвертьфинальные матчи.

Хозяева первенства – сборная Финляндии — проигрывала по ходу матча 0:2 словакам, но в итоге сумела переломить игру и победила со счетом 4:2.

Невероятный поединок увидели болельщики и между сборными Швеции и Канады. После двух периодов канадцы проигрывали 0:3. На 42-й минуте сборная Канады сократила сократила счет, а когда до конца игры оставалось 2 минуты, канадцы за 30 секунд забросили две шайбы! В овертайме победили канадцы (4:3) и вышли в полуфинал.

Кстати, шведская команда осталась без медалей на третьем чемпионате мира подряд. На прошлом турнире, где главным тренером также был Юхан Гарпенлов, сборная и вовсе не смогла выйти в плей-офф. А в 2019 году, как и сейчас, Швеция проиграла в четвертьфинале. В 2020 году турнир не состоялся из-за коронавируса.

До этого Швеция с тренером Рикардом Гренборгом победила на двух чемпионатах мира подряд — в 2017 и 2018 году.

В третьем четвертьфинальном матче сборная Чехии нанесла поражение команде Германии в рамках – 4:1.

В полуфиналах сборная Финляндии сыграет с США, Канада — с Чехией. Матчи 1/2 финала состоятся 28 мая.

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