В 2022 году из бюджета выделят дополнительные деньги для органов внутренних дел, пишет Thinktanks.by.
Правительство постановило повысить расходы бюджета на нужды милиции на 11,6 млн рублей. Из них:
- 3,7 млн пойдет на зарплаты,
- 4 млн – на построение системы защиты информации,
- 2 млн – на транспортные услуги,
- 1,9 млн– на закупку «вещевого имущества».
Отметим, что в 2022 году бюджет запланирован дефицитный, то есть расходы будут превышать доходы. Правительство намерено покрывать образовавшийся разрыв за счет остатков денег с прошлого года, а также брать в долг у внешних кредиторов.
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