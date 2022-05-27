В 2022 году из бюджета выделят дополнительные деньги для органов внутренних дел, пишет Thinktanks.by.

Правительство постановило повысить расходы бюджета на нужды милиции на 11,6 млн рублей. Из них:

3,7 млн пойдет на зарплаты,

4 млн – на построение системы защиты информации,

2 млн – на транспортные услуги,

1,9 млн– на закупку «вещевого имущества».

Отметим, что в 2022 году бюджет запланирован дефицитный, то есть расходы будут превышать доходы. Правительство намерено покрывать образовавшийся разрыв за счет остатков денег с прошлого года, а также брать в долг у внешних кредиторов.

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