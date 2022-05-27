14 мая, в день рождения белорусского политзаключенного Владимира Мацкевича, в Варшаве была презентована его книга «Свобода и мышление: эссе о гражданском обществе».

Максим Горюнов, российский философ, публицист, литератор, внимательно ее прочитал и написал эссе-рецензию.

Книгу философа Владимира Мацкевича «Свобода и мышление: эссе о гражданском обществе» следует читать параллельно с текстами других философов его поколения. Лучше всего читать вместе с недавно вышедшей книгой эстонского философа Юло Вооглайда «Напутствие гражданину. Учебное пособие для тех, кто хочет мыслить самостоятельно» и статьями российского философа Юрия Сенокосова, написанными после аннексии Крыма.

Мацкевич, Вооглайд и Сенокосов – это три миссионера Просвещения, три белых мага, которые приблизительно в одно время (около тридцати лет назад) сами добровольно вызвались проповедовать Liberté, Égalité, Fraternité среди своих народов.

Их проповеди были на разных языках, но содержание было примерно общее.

Философы – когда они в самом деле философы, а не софисты – довольно часто говорят об одном, и это известный в исторической науке факт.

Мацкевич, Вооглайд и Сенокосов, подражая древним, учили своих единоплеменников, что человек человеку брат/сестра; что каждый человек хозяин своей судьбы; что власть в обществе принадлежит самому обществу; что благожелательность – это лучшее основание для сотрудничества человека с человеком; что прожить жизнь как честный гражданин среди честных граждан – это лучшее, что может случиться с человеком; что служить своему обществу – это возвышенное призвание и высокая доблесть для каждого разумного существа.

На протяжении многих веков с этими словами обращались к своим народам французские, итальянские, нидерландские, шотландские, датские, шведские мыслители.

Философы, как уже было сказано выше, часто говоря схожее, хотя как известно из их биографий, нет на свете людей, более склонных к тишине и уединению.

Разница между Мацкевичем, Вооглайдом и Сенокосовым в том, насколько охотно их народы приняли их проповедь.

Юло Вооглайду повезло больше: его проповедь была услышана его народом. Возможно, не совсем так, как ему хотелось, но точно услышана. За прошедшие тридцать лет благая весть о свободе, равенстве и братстве/сестринстве пустила глубокие корни в стране эстонцев и книга Вооглайда «Напутствие гражданину» – это книга, в которой философ очередной дежурный раз напоминает жителям своей страны о принципах, которые приближают их общество к счастью.

Тексты Юрия Сенокосов по звучанию ближе к текстам Владимира Мацкевича и причина очевидна: народы России почти не услышали его проповедь. Хуже того, как выяснилось позже, многим в России нравятся проповеди людей, которые ненавидят Просвещение, презирают свободу и считают равенство и братство опасной иллюзией. Поначалу у Сенокосова в Москве была целая школа – «Московская школа гражданского просвещения». Задачей школы было объяснить народам России, что такое свет знаний, о котором писали Вольтер и Толстой. Люди приезжали в школу, слушали лекции, писали конспекты, задавали вопросы, общались. Прогресса особого не было, но школа много работала и была надежда, что проповедь будет услышана со временем. Россия большая страна, ей нужно время. Увы, через четверть века после первого занятия, с началом первой войны на востоке Украины, пугающе часто выпускники стали переходить на противоположную сторону. В данный момент многие из них помогают властям гасить остатки свободы. Сам Сенокосов в итоге вынужден был эмигрировать из России; его нынешние тексты звучат как поражение, от которого будет трудно оправиться.

В этом ряду книга Мацкевича описывает уникальную ситуацию, когда проповедь была совсем никем не услышана. Соплеменники Мацкевича остались глухи к его словам. Говоря языком Евангелия, его слова упали в неблагодарную каменистую почву. Мацкевич пишет о том, почему он продолжает говорить, не обращая внимания на упрямую глухоту окружающих. Иногда он утверждает, что его услышали, и указывает на признаки, которые видны ему одному. Иногда он соглашается с тем, что его миссионерство разбилось о странные правила жизни его народа. Иногда он так измотан глухотой и немотой вокруг него, что монотонно и нудно пересказывает слова других философов из других стран и эпох, которым повезло быть услышанными.

Книга Мацкевича звучит как книга проповедника, чья проповедь была проигнорирована, но это не вынудило его отказаться от проповеди.

В Евангелии от Матфея сказано, что проповедник, которого не услышали, имеет право уйти: «А если не примут вас и не выслушают ваших слов, то, выйдя из дома того или города, отряхните прах с ваших ног. Истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому».

И десять, и пятнадцать, и двадцать лет назад Мацкевич имел полное право «отряхнуть прах с ног» и уйти в другую страну. Если бы он так поступил, это избавило бы его от многих мучений. В том числе и от тюремного заключения. Но Мацкевич не ушел, Мацкевич остался. Зачем? Возможно, из любви к Беларуси и к белорусам: чтобы его народу не было «как земле Содомской и Гоморрской в день суда».

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…

Вести из СИЗО от Владимира Мацкевича

Прокуратура уже передала дело Владимира Мацкевича в суд. Дата слушаний пока не назначена. Как сообщают соратники, последние новости от Мацкевича такие:

– Владимир Владимирович передает слова благодарности за поздравления с Днем рождения, всем, кто помнит, ждет и продолжает развивать его идеи и дела. Очень хотел бы выразить свою благодарность полнее – и словом, и делом, – надеется сделать это, как только окажется на свободе.

– Пишет новые тексты, открываются новые линии для размышлений, почти закончил следующую главу текста «Методология для философов». Говорит, что уже очень хочется показать кому-то написанное, обсудить.

– Очень надеется, что «эта подлая и лживая война» всё же скоро закончится, хотя понимает и предупреждает, что и после ее окончания нам всем еще долго придется разбираться и переживать ее последствия, в том числе и для Беларуси.

– Передает искренние соболезнования родным и близким Станислава Шушкевича и Олега Генисаретского (советский и российский философ и искусствовед. – Прим.).

Публикация из № 42 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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