Роман ГОЛОВЧЕНКО, премьер-министр Беларуси:

– Сколько было криков про конец IТ, шума, что якобы уезжают все! Да, некоторые люди перемещаются, мы никого за руку не держим, кто-то считает, что ему комфортнее работать из другого места. Пожалуйста!

При этом у нас в первом квартале приросла валовая добавленная стоимость по такой сфере услуг, как ИКТ (информационно-коммуникационные технологии. – Прим. ред.). Реальная зарплата в IТ увеличилась практически на 2,5%. Выросли инвестиции в эту сферу. Цифры – вещь упрямая, их можно подтасовывать, вытягивать одну цифру, но мы в правительстве видим полную картину. Так что слухи о кончине IТ-сферы в Беларуси сильно преувеличены. Мы знаем, что волнует резидентов ПВТ. Это в первую очередь связано с определенными ограничениями на финансовые транзакции с клиентами из тех стран, которые поддержали санкции против Беларуси. Мы решаем эти вопросы. Я сам мониторю ситуацию в этой сфере, у нас работает специальная группа, которая нарабатывает оперативные решения, чтобы минимизировать негативный эффект от текущих явлений. Мы работаем спокойно, без шума и пыли.

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Почему белорусы уезжают в Ташкент?

«Без шума и пыли» по привлечению в свою страну белорусских айтишников работают в разных странах. Например, в Узбекистане. Как рассказал заместитель директора «IT Park Узбекистан» Боходир Аюпов, за последние два месяца в парке зарегистрировались 2 тысячи айтишников, 90% – из Беларуси.

Чем завлекает Узбекистан наших специалистов?

Для привлечения релокантов внесены изменения в законодательство

– Введена специальная IT-виза, по которой можно въезжать и выезжать в течение трех лет без ограничений. Виза дает доступ к услугам образования, здравоохранения на тех же условиях, что и гражданам Узбекистана. Она же предусматривает упрощенную процедуру получения вида на жительство.

– IT-специалистам не нужно получать разрешение на работу.

– Нерезидентам возможна выплата зарплаты в иностранной валюте.

– Введено понятие виртуального офиса – получение физического адреса на 1 кв.метре. Виртуальный офис стоит от 40 до 60 долларов. Но есть требование: директором компании должен быть гражданин Узбекистана.

– Юридическое лицо можно открыть за день. Статус резидента IT-парка можно получить за 10–12 дней.

Налоги

– Социальные платежи для IT-компаний составляют 0%. Для сравнения: в Беларуси – 35%, в Польше – 27%, в Грузии – 4%, в Казахстане и Армении – также 0%.

– Налог на доходы физлиц в Узбекистане составляет 7,5%, в Беларуси – 13%, в Польше – 32%, в Армении – 10%, в Грузии – 5%, в Казахстане – 0%.

– Налог на дивиденды иностранных компаний в Узбекистане, Беларуси, Казахстане и Армении составляет 5%, в Грузии – 0%, в Польше – 19%.

– Исключить из состава резидентов могут за отказ отчислять обязательный взнос в 1% в ПВТ. С 10 миллионов долларов объем отчислений падает до 0,75%, с 20 миллионов – до 0,5%.

Социальное обустройство и адаптация

– Представители парка встречают релокантов в аэропорту, вручают сим-карты, отвозят в гостиницу, помогают при оформлении детей в школы, детсады, регистрации, открытии банковских счетов.

– IT-парк выкупил два жилых комплекса в Ташкенте и сдает своим резидентам квартиры в аренду. 2-комнатная квартира в новостройке со всеми условиями стоит 500 долларов в месяц. Это средняя цена по рынку аренды.

– Для 95% релокантов это первый визит в Узбекистан. Поэтому еженедельно администрация парка проводит культурно-развлекательные мероприятия: поездки по древним городам, походы в театр, совместные ужины.

Боходир Аюпов особенно отмечает политический нейтралитет Узбекистана. «Мы не попадаем под влияние ни России, ни Китая, ни других стран», – говорит он, понимая главные мотивы, по которым белорусы принимают решение покинуть свою страну. А вот белорусский премьер Роман Головченко не понимает. Не налоги, сборы, транзакции и иные финансово-экономические условия волнуют айтишников в первую очередь. В конце концов, это проблемы обсуждаемые и решаемые. Но жить в стране, где можешь оказаться за решеткой за неосторожное слово или стать солдатом на «чужой войне» из-за чьей-то глупости, – такая жизнь нормальным людям представляется ненормальной. И уезжают они в первую очередь поэтому.

Публикация из № 42 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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