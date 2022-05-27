Известный белорусский футболист Виталий Кутузов рассказал о своей попытке возглавить Белорусскую федерацию футбола.

В свое время Виталий Кутузов был одним из лучших игроков борисовского БАТЭ, играл за национальную команду. В 2001 году футболист подписал контракт с итальянским «Миланом», после чего довелось поиграть в нескольких зарубежных клубах – португальском «Спортинге», итальянских «Авеллино», «Сампдории», «Парме», «Пизе», «Бари».

В феврале 2018 года Кутузов получил в Минске должность одного из кураторов местной детской футбольной академии миланского «Интера», а в 2019-м выдвинул свою кандидатуру на пост главы Белорусской федерации футбола. Но, как выдвинул кандидатуру, так ее и «задвинул». Инициатива Кутузова не была поддержана, и руководителем федерации был единогласно переизбран бывший военный Владимир Базанов.

Почему же сегодня белорусским футболом руководит не молодой квалифицированный футбольный специалист, который прошел долгую практику в Италии, а 64-летний экс-военком Брестского комиссариата? Почему клубы поддержали не футболиста, а артиллериста?

А ведь Виталий Кутузов ставил перед собой в случае избрания главой БФФ очень перспективные задачи:

1.Улучшение материально технической базы. Модернизация и создание новых объектов.

2.Расширение массового футбола.

3.Совершенствование систем соревнований и выход на новый уровень развития и популярности как профессиональных, так и любительских команд. Маркетинг, использование современных технологий, применение достижений научно-практических разработок в области спорта.

4.Подготовка и повышение квалификации кадров (футболистов, судей, тренеров, спортивных медиков, менеджеров, обслуживающего персонала).

5.Вовлечение в игру людей с ограниченными возможностями и их социальная адаптация.

6.Использование футбола как инструмента реабилитации для детей-сирот в специализированных учреждениях.

7.Организация фонда ветеранов футбола. Активность этого движения. Помощь и социальная поддержка для нуждающихся ветеранов.

8.Пропаганда принципов справедливой и честной игры FAIR PLAY.

«Чтобы у наших мальчишек появился шанс заиграть на высоком уровне, я и пытался три года назад стать президентом Белорусской федерации футбола, – рассказал на днях Виталий. – Но для белорусского футбола я человек несистемный, и, видимо, мои цели сочли опасными и ненужными».

Ранее Кутузов более подробно объяснил, почему так и не стал председателем федерации.

«К сожалению, ни один из клубов, с которыми у меня хорошие отношения, не взял на себя ответственности выдвинуть мою кандидатуру, – рассказал футболист. – Хорошо это или плохо? Не знаю. Повторюсь: моим долгом было ее предложить.

На мой взгляд, моя программа довольно лаконично описывала то, что нам нужно делать для развития футбола и как сохранять всё лучшее, что есть.

…Пост председателя не был для меня самоцелью. Огорчен только тем, что хотелось что-то сделать, применить свои знания, но пока нет такой возможности. Надеюсь, она еще появится».

Публикация из № 42 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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