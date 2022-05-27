Правительственные чиновники уже не так оптимистичны по поводу влияния западных санкций на белорусскую экономику, как демонстрировали вначале.

«Прямое влияние санкций затронуло порядка 20 процентов белорусской экономики и косвенно распространилось на всю оставшуюся ее часть», – сообщил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

В результате, отметил он, ВВП Беларуси в январе–апреле снизился на 2,1 процента.

Снопков также констатировал, что негативное влияние санкций на экономику Беларуси нарастает.

«С июня премиальный европейский рынок будет закрыт для древесины, черных металлов и изделий из них, цемента, шин, а это порядка 1,8 миллиарда долларов экспортной выручки. В целом санкционные ограничения и утрата украинского рынка оцениваются в 14 миллиарда долларов потерь экспортной выручки до конца года, или около 30 процентов снижения экспорта», – заметил он.

Снопков уточнил, что основных каналов влияния санкций три. Первый – на движение товара, прямые торговые ограничения на поставку отдельных видов продукции, логистические и финансовые рестрикции, которые сужают экспорт даже несанкционных товаров. Второй – запрет импорта из «недружественных» стран, в том числе технологий и оборудования. Третий – отключение от SWIFT ряда крупных банков, запрет операций с Национальным банком, ограничение доступа на финансовые рынки.

В результате, по его данным, основной удар приходится на промышленные отрасли и валообразующие предприятия. Они также затронули оптовую торговлю и транспорт в сфере услуг, банковский сектор и все сферы, связанные с туризмом.

Напомним, что поначалу белорусские власти придерживались принципа «Нам не страшны никакие санкции». А вот теперь выясняется, что потери огромны.

Публикация из № 42 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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