Женщина разместила объявление о продаже детских вещей на одной из торговых интернет-площадок. С ней сразу связался покупатель, предложив отправить вещи курьерской доставкой. От потерпевшей требовалось перейти по ссылке, которую прислал покупатель и ввести данные своей карты, сообщает МВД.
Женщина выполнила все условия и лишилась 5000 рублей.
Милиция напоминает: не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы, в том числе на торговых интернет-площадках. Будьте внимательны, поскольку от вашей бдительности зависит сохранность вашего имущества!
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