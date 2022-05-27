Китай закрыл воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях, пишет РБК со ссылкой на источники.

Как рассказал один из источников, авиавласти Китая попросили все авиакомпании, в том числе российские, актуализировать электронные досье (сведения о самолетах, собственниках авиакомпаний, договорах на наземное обслуживание и т.д.).

Еще один источник подтвердил, что без сертификата о дерегистрации самолеты не допускаются к полетам в Китай.

Российские перевозчики, летающие в Китай, обновили информацию. Однако китайские власти попросили подтверждения, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом. Таких документов российские авиакомпании представить не смогли. Поэтому китайские авиавласти, соблюдая международное авиазаконодательство, отказали в полетах на таких самолетах.

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