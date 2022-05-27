Многие задумываются о том, как распорядиться имуществом на случай своей смерти, чтобы не было ссор между родственниками.

Правильно оформить завещание очень важно, иначе это будет просто бумажка, не имеющая никакой силы, и всё имущество перейдет к тем родственникам, которые названы в законе, или вовсе к государству.

В Беларуси признаются только письменные завещания, причем завещание должно быть удостоверено у нотариуса. В случаях, когда до нотариуса не добраться, завещание может удостоверить другое уполномоченное лицо. Распоряжение на случай смерти можно оставить и в банке.

У кого составить завещание кроме нотариуса, чтобы оно имело силу?

В банке можно составить документ, который установит, как будут делиться после вашей смерти деньги, хранящиеся именно в этом банке. Такой документ называется «завещательное распоряжение».

Есть один нюанс, о котором надо серьезно подумать, прежде чем составлять завещательное распоряжение. Дело в том, что нотариусы выдают свидетельства о наследственных правах на всё имущество, в том числе и на деньги в банках. Но нотариусы выдают свидетельства по истечении 6 месяцев после смерти завещателя, которые даются всем наследникам на принятие наследства. По завещательному распоряжению наследник может получить деньги раньше.

Статья 1048 Гражданского кодекса Беларуси дает возможность упомянутым в завещательном распоряжении наследникам практически сразу после смерти человека получить его деньги в наследство. Банк без выданного нотариусом свидетельства выдает суммы до 100 базовых величин (сейчас одна базовая – 32 рубля).

Если составлено и завещание на всё имущество у нотариуса, и завещательное распоряжение в банке, то они считаются как бы одним завещанием, и, сняв деньги в банке, наследник может попасть на судебный спор с другими наследниками, так как один документ противоречит другому.

Поэтому составлять завещательное распоряжение имеет смысл тем, кто будет завещать только деньги в банке. Если нужно закрепить, кому после смерти перейдет разное имущество, то лучше сначала обратиться к нотариусу.

Не у нотариуса закон разрешает удостоверить завещание в ситуациях, когда человек сам обратиться к нотариусу не может или нотариуса к нему не пускают. Например, к тем, кто находится в больнице, врачи не всегда пускают посторонних. В этом случае удостоверить завещание может главврач или его заместитель.

То же самое касается и тех, кто отбывает наказание в различных закрытых учреждениях – в таких случаях их завещания удостоверяют начальники этих учреждений.

У тех, кому срочно надо составить завещание во время плаванья на морском судне, завещание удостоверяет капитан этого судна. У членов арктических и других подобных экспедиций, находящихся далеко не только от нотариуса, но и от населенных пунктов, завещание имеет право удостоверить начальник экспедиции.

Удостоверяют завещания и командиры воинских частей, размещенных в районах, где нет нотариусов. Причем к ним с такой просьбой могут обратиться не только военнослужащие, но и члены их семей.

Удостоверенные всеми перечисленными выше лицами завещания, а также завещательные распоряжения, составленные в банке, по силе равны завещанию, удостоверенному нотариусом.

Как изменить или отменить завещание?

Изменить завещание можно, составив новое. В этом случае желательно принести нотариусу все ранее составленные завещания – для сопоставления их содержания. Если же вы потеряли экземпляр завещания, можно прибегнуть к одному из двух вариантов действий. Первый – получить дубликат завещания у того нотариуса, к которому обращались ранее, но это стоит денег. Второй – просто включить в новое завещание фразу о том, что вы отменяете все предыдущие завещания.

Однако законодательство предусматривает еще один способ отмены завещания. Это можно сделать, уничтожив все его экземпляры. Но имейте в виду: когда закон говорит об уничтожении всех экземпляров завещания, он имеет в виду и тот экземпляр, который хранится у нотариуса. Если вы порвете свое завещание сами, юридически ничего не изменится – экземпляр у нотариуса всё равно останется, и по нему люди будут наследовать.

Для того чтобы отменить завещание путем уничтожения, его нужно отнести к тому нотариусу, у которого хранится второй экземпляр (все завещания составляются в двух экземплярах).

С точки зрения юристов, отмена завещания путем уничтожения хуже составления нового. Дело в том, что при отмене путем уничтожения нередко возникает путаница. Почему? Все ваши завещания составляют тайну до самой вашей смерти, получить информацию о них можете только вы, и больше никто. И даже нотариус не может проверить содержание ваших предыдущих завещаний, тем более если вы забыли, что их составляли.

И бывает так, что у нотариуса в реестре помечено, что уничтоженное вами завещание отменяло предыдущее завещание частично. В таком случае получается, что есть неотмененная часть завещания, но что именно осталось в силе, нотариусу знать не дано.

Заканчиваются такие истории обычно долгими судебными спорами. Поэтому если вам всё-таки хочется уничтожить свои ранние завещания, чтобы о них и после вашей смерти никто не узнал, то постарайтесь точно вспомнить обо всех составленных и уничтожить все.

Публикация из № 42 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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