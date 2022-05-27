Игорь МАРЗАЛЮК, депутат Палаты представителей Республики Беларусь:

– Белорусское сердце, IT-технологии и никого впереди. Вот это, с моей точки зрения, – концентрированная национальная идея на большую перспективу. Расшифровываю: наши традиционные ценности, наша наука, которая будет создавать горизонты нашего будущего, и мы будем определять свой мир, исходя из своей интеллектуальной потенции, своей мощи. Ну и мы должны стать «белорусским тигром». Вот когда белорусская вышиванка и белорусский драник будут известны так же, как кимоно и суши… Я – за экспансию белорусской традиции, белорусской культуры, белорусских научных технологий. Это то, чем мы можем победить. Вот этим необходимо побеждать, на этом необходимо строить национальную идентичность, на этих вещах. Понимание того, что когда-то сформулировали еще задолго до появления славян древние римляне: vita brevis, patria longa. Жизнь короткая, родина вечная. Вот на этом должна строиться национальная идея Беларуси, на понимании того, что страна твоих смыслов, страна твоего успеха, страна, где ты себя реализуешь полностью, можешь себе позволить смотреть через иллюминатор самолета на все остальные страны, но это твоя страна, которая тебе дает уникальные возможности.

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ОТ РЕДАКЦИИ

Без подвоха – только про драник

Удивительные речи! С ходу и не поймешь, хвалит Игорь Марзалюк белорусскую действительность или рассказывает о Беларуси, о которой приходится только мечтать. Что ни тезис – то с подвохом.

«Белорусский тигр» – это про ОМОН и ГУБОПиК? Или про мощную экономику, когда не надо ждать московских подачек?

«Экспансия белорусской традиции, белорусской культуры», «строить национальную идентичность» – это про пропагандистов, врывающихся в магазин белорусской книги и обвиняющих издателей в национализме? Или всё-таки про то, что никто не имеет права оскорблять, унижать, притеснять людей за приверженность национальной традиции, интерес к национальной культуре, литературе, истории, за то, что люди говорят по-белорусски?

«Вышиванка»… Историк Марзалюк просто не может не знать, что традиционный цвет белорусской вышиванки – не синий, не зеленый, не желтый. Наш цвет – красный. На белой льняной ткани. По крайней мере, так утверждает Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук. Но даже министр иностранных дел Владимир Макей побоялся такую вышиванку надеть, у него – с голубой вышивкой. И рассказывать почему, видимо, не надо.

«Смотреть через иллюминатор самолета на все остальные страны»… Звучит как издевательство, поскольку сейчас белорусам проблематично даже на отдых в Египет попасть из-за того, что многие страны просто закрыли небо для наших самолетов.

«Страна, где себя реализуешь полностью»… Вот только совсем не факт, что, даже работая на трех работах, заработаешь на нормальную жизнь своей семьи.

«Уникальные возможности»… Действительно уникальные, если можно загреметь в тюрьму на много лет, и никто в мире не будет понимать, за что.

В общем, без подвоха в речи Марзалюка – только про драник.

Публикация из № 42 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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