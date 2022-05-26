Законопроект относительно санкционной политики в отношении Беларуси, которым предлагается принудительно изымать объекты собственности республики, зарегистрирован в Верховной раде Украины.

Законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно санкционной политики государства Украина по отношению к государству Республика Беларусь” зарегистрирован на сайте Рады в четверг. Его инициаторы – депутаты от правящей партии “Слуга народа” Сергей Кузьминых, Георгий Мазурашу, Анатолий Остапенко, пишет РИА Новости.

“Основной целью законопроекта является введение Украиной специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Республики Беларусь, предусматривающие в частности определение правовых основ и закрепление на законодательном уровне механизма принудительного изъятия из мотивов общественной необходимости объектов права собственности Республики Беларусь”, – говорится в пояснительной записке к документу.

Он также предусматривает расширение перечня субъектов, к которым применяются санкции, а также расширение перечня оснований для прекращения гражданства Украины, лицами, имеющими еще и белорусское гражданство.

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