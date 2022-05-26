В Крыму предложили исключить английский язык из школьной программы

“Языки – спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?” – сказал Константинов журналистам в среду.

“Тупое следование за чужой цивилизацией опасно. Мы делаем [ребенка] заложником – он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она – Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки! – добавил он. – Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время – а потом на историю времени не хватает”.

Константинов отметил, что сам не изучал английский в школе, но освоил его за два года, когда появилась необходимость в связи с делами бизнеса. Такие курсы для изучения необходимых языков можно создать по китайскому, французскому, английскому и другим языкам – чтобы их осваивали те люди, которым это действительно необходимо, считает он.