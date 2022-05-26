В Гомеле ворона стащила у водителя маршрутного такси выручку. О курьезной истории сообщается в социальных сетях и мессенджерах.

Вечером 25 мая водитель маршрутки стоял на конечной остановке. Пока беседовал с коллегами, в открытое окно автомобиля влетела ворона. Она схватила в клюв несколько купюр выручки и улетела.

Водитель вместе с коллегами стали ловить ворону. Примерно через 30-40 м птица приземлилась и бросила часть денег. Остальную часть – еще примерно через 30 м, пишет БелТА.

Мужчины пересчитали деньги – получилось 120 рублей, уточнил водитель.

Как оказалось, пернатая воровка ничего не унесла, но урок водители для себя усвоили.

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