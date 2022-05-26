Белорусский телеканал ОНТ показал интервью с грузинским снайпером, которого готовили к участию в протестах августа 2020 года.

Мужчина утверждает, что у него имеется хороший боевой опыт. Он рассказал, что его с 2019 года готовили к тому, чтобы устроить провокацию на мирных митингах после президентских выборов.

В эфире телеканала ОНТ мужчина сказал, что он из Тбилиси, ранее работал в охране президента Грузии, в спецслужбах этой страны (до 2003 года), а потом учился в учебном центре НАТО в этой стране. Входил в группу секретного назначения.

“С декабря 2019 года нас начали готовить … к операции… Всего 20 человек…В апреле-мае (2020 года – Прим.) объяснили, к чему… Наша операция должна была длиться три-пять минут”, – заявил он.

По его словам, готовили их американцы. “Снайпер” также сказал, что другую группу готовили на Украине. В Киев должны были приехать также группы из Польши и Грузии, затем их бы перебросили в Беларусь.

“Наша задача была “разогнать митингующих”, по 10 человек (на каждого – Прим.). Открыть огонь по мирным протестующим и вторая десятка – по силовым структурам. Чтобы был хаос, провокация”, – заявил мужчина.

Украинская и польская группировка должна была в это время внутри толпы поджигать машины, магазины.

За выполнение задания должны были заплатить по 10 тысяч долларов, премию, а в перспективе – еще одну подобную операцию с такой же зарплатой, затем гражданскую хорошую работу.

“Потом должна была бы начаться операция на украинской территории. Украинские войска должны были захватить Донецк, Луганск, Крым, НАТО и белорусы обязательно бы помогли”, – добавил мужчина.

По его словам, операция должна была состояться в Беларуси через 10 дней после выборов. Но после выборов через три дня “пришли из посольства США” и сказали, что операция откладывается.

“И все. Кинули нас”, – сказал он.

Отвечая на вопрос ведущего, мужчина уточнил, что со стороны белорусских правоохранителей к нему претензий нет.

Удивительная история, не правда ли. В духе советских боевиков про “злое США”.

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