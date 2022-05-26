С 1 июня в Беларуси подорожают сигареты

Некоторые марки сигарет подорожают с 1 июня.

Цена на сигареты Pall Mall Superslims Azure Гродненской табачной фабрики “Неман”, к примеру, поднимется на 30 копеек, говорится на сайте министерства по налогам и сборам.

“Табак-инвест” установил цены на данный вид сигарет на том же уровне.

Отмечается также, что белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.