С 1 июня в Беларуси подорожают сигареты

Некоторые марки сигарет подорожают с 1 июня.
Цена на сигареты Pall Mall Superslims Azure Гродненской табачной фабрики “Неман”, к примеру, поднимется на 30 копеек, говорится на сайте министерства по налогам и сборам.
“Табак-инвест” установил цены на данный вид сигарет на том же уровне.
Отмечается также, что белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.
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