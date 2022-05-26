В Кишиневе суд поместил бывшего президента Молдова Игоря Додона, известного пророссийской позицией, под домашний арест на срок в 30 дней.

Об этом пишут молдавские СМИ.

Таким образом было частично удовлетворено ходатайство прокуратуры.

В суде прокурор по борьбе с коррупцией Петру Ярмалюк заявил, что Додон намеревался покинуть Молдову.

“Сегодня Додон в 9:00 собирался уехать за границу. Были обнаружены крупные суммы в иностранной валюте, что свидетельствует о том, что он намерен был покинуть территорию Республики Молдова”, – сообщил представитель обвинения.

Покидая зал суда под конвоем, Додон заявил журналистам и сторонникам: “Все будет хорошо, победа будет за нами”.

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