В Кишиневе суд поместил бывшего президента Молдова Игоря Додона, известного пророссийской позицией, под домашний арест на срок в 30 дней.
Об этом пишут молдавские СМИ.
Таким образом было частично удовлетворено ходатайство прокуратуры.
В суде прокурор по борьбе с коррупцией Петру Ярмалюк заявил, что Додон намеревался покинуть Молдову.
“Сегодня Додон в 9:00 собирался уехать за границу. Были обнаружены крупные суммы в иностранной валюте, что свидетельствует о том, что он намерен был покинуть территорию Республики Молдова”, – сообщил представитель обвинения.
Покидая зал суда под конвоем, Додон заявил журналистам и сторонникам: “Все будет хорошо, победа будет за нами”.
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