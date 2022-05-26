Адвокат певицы Наргиз Закировой Бахром Исмаилов сообщил, что ей запретили въезд в Россию на 50 лет.

“Вчера вечером при попытке пересечения государственной границы в аэропорту Домодедово певице Наргиз было вручено уведомление о том, что имеется решение Федеральной службы безопасности о нежелательности ее пребывания в России, имеются ограничения на въезд сроком на 50 лет по пункту 1 части 1 статьи 27 Федерального закона о порядке въезда в Российскую Федерацию”, — цитирует защитника Daily Storm.

По мнению Наргиз и ее адвоката, причиной такого решения ФСБ стали посты певицы в соцсетях, в которых она выражала поддержку украинскому народу.

Наргиз Закирова родилась в Узбекистане, является гражданкой США.

На протяжении последних лет занималась творческой деятельностью в России. В 2013 году заняла второе место в российском телевизионном проекте “Голос”.

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