EPAM опубликовал подробный квартальный отчёт для комиссии по ценным бумагам и биржам США. В нём есть любопытная информация о работе компании в Беларуси. EPAM до апреля не мог получить доступ к своим деньгам ($28,9 миллионов) в одном из белорусских банков — из-за «административной проверки». Кроме того, компания активно продолжает релокейт сотрудников.

«Компания имеет денежные средства в некоторых странах, включая Россию, Украину и Беларусь, на которые повлияло вторжение в Украину.

По состоянию на 31 марта 2022 года у компании было $59,5 млн денежных средств и их эквивалентов в банках России, $51,0 миллион — в банках Беларуси и $28,3 миллионов — в банках Украины.

Кроме того, по состоянию на 31 марта 2022 г. у компании было дополнительно $28,9 миллионов в банке в Беларуси, доступ к которым был недоступен из-за административной проверки со стороны банка.

Эти средства были предоставлены EPAM полностью в течение апреля, и почти все они были переведены в другой банк в Беларуси», — сказано в отчёте.

О каком банке и о какой административной проверке идёт речь — неизвестно. В EPAM сообщили dev.by, что «не комментируют аспекты финансовой деятельности».

Известно, что осенью 2021 года EPAM держал в банках Беларуси $65,3 миллионов.

В отчёте также говорится, что EPAM активизировал план по релокейту сотрудников из Украины, Беларуси и России.

«Мы надеемся продолжить работу в Беларуси, пока будет выполняться специальный план непрерывности бизнеса (Belarus-specific business continuity plans). Значительное число наших сотрудников в Беларуси и России уже релоцированы. Мы надеемся, что за пределы этих стран будет релоцировано значительно большее число сотрудников».

Из-за войны у EPAM возникли проблемы и с клиентами.

В частности, «некоторые из клиентов блокировали интернет-соединение с Россией, Украиной и Беларусью, чтобы защитить себя от потенциальных кибератак и других угроз для информационной безопасности». Это повлияло на возможности EPAM в доставке сервисов и услуг из этих трёх стран.

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