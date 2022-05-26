Лучший город для баланса между работой и личной жизнью в 2022 году Осло. Белорусских городов, как, впрочем, и всех постсоветских столиц, в данном рейтинге нет.

В исследовании, опубликованном американской компанией Kisi, занимающейся технологиями мобильного доступа, учитывались такие факторы, как интенсивность работы и условия жизни в городе, а также качественное медицинское обслуживание, доступная стоимость жизни и достаточное количество свободного времени, пишет Thinktanks.by.

В то время как типичный работник в Хельсинки берет полный месяц оплачиваемого отпуска каждый год, например, в Лос-Анджелесе норма составляет всего одну неделю.В итоге в рейтинге лучших городов для баланса между работой и личной жизнью в 2022 году Хельсинки находится на 3-м месте, а Лос-Анджелес – на 78-м месте. Первую строчку в списке занял норвежский Осло, вторую – швейцарский Берн.

Выборка городов включала в себя 51 город США, а также 49 городов мира.

Также в рамках исследования были определены лучшие города для работы из дома. Согласно данным исследователей, тем, кто дорожит своей пятиминутной утренней поездкой из постели в гостиную, стоит задуматься о Сингапуре, Вашингтоне или Остине, где самый высокий процент работы может выполняться удаленно — около 50%.

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