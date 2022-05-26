Этна, самый большой действующий вулкан Европы, снова проснулся. Из кратера вверх ударили фонтаны кипящей лавы, по склонам горы огненной рекой потекла раскаленная магма, сообщает Oxu.az.

Пепел и клубы дыма от расположенного на восточном побережье Сицилии вулкана поднялись в небо на несколько километров. За развитием ситуации следят итальянские ученые.

Отметим, что Этна является одним из самых активных вулканов в мире. В последний раз она извергалась в феврале 2022 года.

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