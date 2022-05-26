30-летний минчан лишился 300 белорусских рублей, перейдя по фальшивой ссылке, чтобы купить билеты в кино. По факту возбуждено уголовное дело, передает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Новый вид мошенничества распространяется в Сети. Мошенники под видом девушек знакомятся с парнями на сайтах знакомств и отправляют фальшивые ссылки. Молодые люди вводят реквизиты своей карты и теряют денежные средства.

«Ничего подозрительного в поведении новой подруги мужчина не заметил. Более того, она оставляла не только текстовые, но и голосовые сообщения. А затем отправила минчанину ссылку на сайт для покупки билетов в кинозал для двоих. Выбрав сеанс, мужчина ввел реквизиты своей банковской карты для оплаты, однако сайт выдал ошибку. Деньги оказались списаны, но билеты так и не были оплачены. Представитель техподдержки посоветовал повторить операцию, после чего со счета минчанина пропали еще Br150», – рассказали в ГУВД.

Когда парень пожаловался на проблему своей подруге, она его заблокировала. Минчанин решил обратиться в милицию.

«Не переходите по ссылкам, которые вам отправляют незнакомцы. На сайтах, где вы ранее никогда ничего не оплачивали, найдите контактный телефон и позвоните по нему, чтобы уточнить детали», – напомнили в милиции.

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