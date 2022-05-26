Александр Лукашенко анонсировал создание в Вооруженных силах Южного оперативного командования.

“Военное давление будет на нас оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска НАТО, а также за счет поддержания и эскалации боевых действий в Украине. К сожалению, открылось новое направление (южное – Прим.), новый фронт и мы не можем не уделять этому внимания”, – сказал Лукашенко на совещании в Минобороны в четверг. Видеофрагмент опубликовал телеграм-канал “Пул первого”.

По его словам, еще в прошлом году министр обороны Виктор Хренин предложил создать Южное оперативное командование. “Да, мы тогда понимали, что что-то надо делать, но время подтолкнуло нас к тому, что нам надо немедленно создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северно-западным будет и южное крыло”, – подчеркнул Лукашенко.

При этом он отметил, что, даже не создав его, “мы вынуждены сегодня быстро на ходу отрабатывать защиту наших южных рубежей”. “Идет ротация Вооруженных сил. Западное, северо-западное направление, батальонно-тактические группы, которые по моему решению направлены на юг и сегодня прикрывают (южную границу – Прим.)”, – продолжил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь “должна проводить эту ротацию и на этом “обкатывать” наших военных”.

“Это мое жесткое требование. Это условия военного времени, но пока без войны. И нам планирование надо отрабатывать в этих условиях, если не дай бог война как действовать будем”, – резюмировал он.

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