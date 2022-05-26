В результате санкций Евросоюза против России и Беларуси в Литве заморожены средства и акции 13 компаний. В список попали также Выдмантайский ветропарк (группа Inter RAO Lietuva), IDS Borjomi Europe и «БМЗ-Балтия», который является представителем Белорусского металлургического завода.

Литовская Служба расследования финансовых преступлений объявила о том, что средства поставщика металлопродукции «БМЗ-Балтия» были заморожены из-за его связей с Александром Лукашенко, сообщает LRT.

Согласно последним данным Службы, в Литве международные санкции, связанные с Россией и Беларусью, привели к замораживанию около 62,8 млн евро: 51,19 млн евро, 12,1 млн долларов США и 285 тысяч российских рублей.

ЗАО «Торговый дом БМЗ-Балтия» поставляет металлопродукцию в страны Балтии, Северной Европы, другие европейские страны и страны в Африке. С 2008 года занимается оптовой торговлей металлопродукцией: строительной арматурой, проволокой, заготовками из металла, прокатом, фиброй, бесшовными трубами.

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