Нынешним летом вступят в силу новые правила любительской рыбалки, передает «Минск-Новости».

В числе наиболее важных изменений – запрет аренды водоемов в населенных пунктах. Если берег озера хотя бы отчасти входит в границы деревни, его нельзя будет сдавать в аренду. Другими словами словами, рыбалка здесь станет бесплатной.

Новые правила также разрешат гражданам использовать сетные экраны (в народе — «телевизоры») размером 1 на 1,5 м и шагом ячейки не более 30 мм в количестве не более двух штук. Само включение «телевизоров» в разряд разрешенных снастей уже вызвало сенсацию, мол, узакониваем браконьерство. Поэтому не исключено, что к моменту вступления в силу новых правил ситуацию подкорректируют, хотя ограничения по местам их использования известны уже сейчас. Сетные экраны нельзя располагать ближе 50 м от устьев рек, водотоков, шлюзов и насосов.

В новых правилах исключен пункт о запрете оставления самоловных снастей без визуального контроля. Кроме того, их можно не подписывать, то есть не указывать данные владельца.

Новые правила направлены исключительно на упрощение отношений в этой сфере. Например, сейчас, когда в большинстве регионов ограничения на любительскую ловлю еще не сняты, с воблера при ловле хищника приходится снимать второй тройник. Глупо, конечно, но это так. Новые правила очевидную несуразность учли, и уже следующей весной забрасывать искусственную приманку можно будет в ее конструктивном исполнении.