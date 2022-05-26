Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент и генеральный директор телекоммуникационной компании Nokia Пекка Лундмарк дал прогноз, когда на рынке появятся сети шестого поколения и с чем это будет связано.

Лундмарк считает, что широкомасштабного внедрения 6G стоит ожидать примерно в 2030 году. Правда, вряд ли пользователи получат доступ к этим сетям через смартфоны. “К тому времени смартфон, каким мы его знаем сегодня, наверняка перестанет быть самым распространенным интерфейсом, – сказал он. – Многие гаджеты будут непосредственно встроены в наши тела”.

Над созданием электронных устройств, которые можно имплантировать в мозг и использовать для связи с машинами и другими людьми, работают многие компании – например, Neuralink Илона Маска. Предполагается, что чипы можно будет устанавливать и под кожу пальцев, чтобы взаимодействовать с техникой и гаджетами. Наконец, смартфоны могут быть заменены гарнитурами дополненной реальности, которые сейчас разрабатываются технологическими гигантами. Пекка Лундмарк уверен, что “физический и цифровой миры будут расти вместе”. Например, пользователь сможет, находясь в виртуальном мире, “щелкнуть выключателем” и что-то изменить в реальном мире.

Тестирование сетей 6G уже несколько лет идет в США и Китае. Они будут использовать новые диапазоны частот и обеспечивать гораздо меньший уровень задержки при передаче данных, чем сети 5G. Если технология 5G обещает скорость передачи от 1 гигабайта в секунду, то 6G сможет достигать 1 терабайта в секунду, а возможно и нескольких терабайтов. Это в 10 000 раз быстрее, чем у сетей 4G, которыми мы пользуемся сейчас.

И 5G, и 6G нужны для развития интернета вещей. И если 5G позволят управлять беспилотными автомобилями, то 6G будут связаны с системами искусственного интеллекта и интерфейсами “мозг-компьютер”, благодаря которым можно взаимодействовать с техникой “силой мысли”. Кроме того, потребители получат доступ к голографическим звонкам и тактильному интернету.

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