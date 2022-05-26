Игорь Стасевич: Гончаренко бывало, швырял бутылки, но при мне ни в кого не попал

Интервью Игоря Стасевича: про работу с Гончаренко, игру в еврокубках и переход в “Чайку”.

— Родители работали на заводе музыкальных инструментов. Мама — мастером, отец — рабочим. Они дали все, что было нужно. Я им безмерно благодарен. Жили скромно, но всего хватало.

Детство было классное: все время проводили во дворе, ходили в лес за ягодами, на рыбалку. Как-то всем двором построили во дворе ворота из деревьев, срубленных в лесу.

— Как ты воспитываешь своих детей?

— Стараюсь объяснять им, что ничто не сваливается с неба, нужно ценить, что имеешь. Все достигается своим трудом. Стараюсь показывать им это личным примером.

Сейчас общаемся по видеосвязи: парни каждый день отжимаются под моим надзором.

— Самая большая покупка, которую ты позволил детям?

— Из дорогостоящих — iPad.

— Ты рос в 90-е. Застал криминал?

— В то время я был ребенком и интересовался другим, но от старших ребят слышал различные истории. Считалось, что по уровню преступности Борисов второй город Беларуси после Орши.

— В детстве ты занимался танцами.

— Я учился в школе искусств в классе хореографии. До 9-го класса у нас были уроки танцев, которые я совмещал с футболом. Однажды даже выступал в перерыве матча БАТЭ.

— Помнишь свою первую экипировку?

— Первую экипировку я получил в борисовской ДЮСШ. Это был долгожданный момент. А первую нормальную кипу я получил в БАТЭ.

Дети любят, когда я прихожу домой с большой сумкой и начинают все надевать, а потом заставляют примерить и меня. Сейчас у них появляется своя — они занимаются в академии минского “Динамо”.

— Ты один из немногих уроженцев Борисова, кто попал в БАТЭ.

— Очень этим горжусь. В 2002-м меня позвали на просмотр в молодежку БАТЭ. Так начался мой борисовский этап карьеры. Из тех, кто когда-то отметился в России, в команде играл Юра Жевнов.

— Раньше молодым пихали жестче и чаще. Вспомни, как пихали тебе.

— У нас был классный коллектив, молодым особо не пихали. В команде было немного “дедушек”. Если и прилетало, то на грубость никто не переходил. Сейчас любой может напихать любому.

— Хорошо, если молодой футболист может ответить?

— Бывают разные моменты. Все зависит от конкретной ситуации, но футбольная этика и элементарное воспитание должны быть у футболистов любого возраста.

— Виктор Гончаренко стал главным тренером БАТЭ в 30. Сколько времени ему понадобилось, чтобы стать авторитетом для игроков?

— Для меня он стал авторитетом сразу.

— “Гончаренко – диктатор, злой. В раздевалках летали и чайники, и все что угодно”. Часто он кидал предметы?

— Бывало, что швырял бутылки, но при мне ни в кого не попал. Он знал, когда нужен кнут, а когда пряник.

— Самая шумная раздевалка при нем.

— После первого тайма с “Реалом” Михалыч был очень эмоционален. Просил играть жестче, и Анри Хагуш выполнил его установку: удалился в начале второго тайма, получив две желтые карточки.

— За счет чего Гончаренко добился успеха?

— Он целеустремленный, амбициозный, открытый к новым знаниям. Думаю, что этот вопрос лучше адресовать ему.

— Три самых ярких момента в Лиге чемпионов, Лиге Европы и за сборную Беларуси.

— Первый матч в Лиге чемпионов против “Реала”. Для белорусского клуба это было что-то невероятное. Раньше ты видел Лигу чемпионов только по телевизору, а потом разминаешься на “Сантьяго Бернабеу”. Было ощущение, что это происходит не с тобой.

Перебороть волнение было непросто. Первый матч показал, что мы с ним не справились. Проиграли всего 0:2, хотя могли пропустить под десяток. Отскочили. Спасибо нашему вратарю — Сергею Веремко. В следующей игре “Ювентус”, видимо, не ожидал от нас такой прыти. Мы быстро забили два мяча, но они сравняли счет еще до перерыва. В итоге 2:2. Я забил головой, что мне несвойственно. Кстати, у меня в группе ЛЧ два гола — оба головой.

В Лиге Европы запомнился наш последний сезон-2018/19. В заключительном туре нам нужно было обыграть в гостях ПАОК, чтобы выйти в плей-офф. Мы уверенно справились. Я стал лучшим ассистентом турнира.

В сборной у нас тоже были яркие моменты: победы над Нидерландами, Францией. Еще могли выйти на ЕВРО через Лигу наций, но в плей-офф проиграли грузинам. При должном стечении обстоятельств мы могли выступать лучше.

У нас всегда были сильные соперники. Беларусь была в четвертой корзине. Понятно, что ты пытаешься показать свои лучшие качества, но против тебя выходят люди мирового уровня. Противостоять им очень сложно.

— “Когда играют маленькая сборная и большая, судьи всегда на стороне более классной команды”, — сказал ты после крупного поражения от Германии.

— Судья во всех матчах должен быть нейтральным, не принимать какую-либо из сторон.

— Кто из звезд тебя впечатлил больше всего? — Если брать топ-3, то я бы выделил Дель Пьеро, который для меня был легендой “Юве”. Гути из “Реала”. Когда играешь против него, понимаешь его уровень: человек может отдать абсолютно любую передачу. Неймар. Может нанизать нескольких соперников и отдать острый пас. — У тебя большая коллекция футболок? — У меня большое количество маек. Они хранятся в неподъемном сундуке. Дети периодически просят его открыть, чтобы примерить футболки звезд мирового футбола. Но майки Руни там нет. Хотел с ним поменяться после того, как сборная Англия выиграла 3:1, но он отказался. — В 2010-м ты перешел в нижегородскую “Волгу”. Не самый очевидный выбор. — Выбирать не приходилось. Еще интересовался киевский “Арсенал”, но до подписания контракта дело не дошло. Гончаренко решил, что я перестал прогрессировать, пришлось искать варианты. Я подписал контракт, рассчитывая что полгода поиграю в ФНЛ, а потом вместе с “Волгой” выйду в РПЛ. Но на меня особо не рассчитывали — я провел всего шесть матчей и решил вернуться в Беларусь, хотя мой контракт действовал еще год. — Сильно выиграл в деньгах, переходя в Россию? — На тот момент зарплаты в России были на порядок выше.

— “Чемпионат России — это что-то очень специфическое”, — говорил ты до перехода в “Волгу”. Какие мысли были после?

— Наверное, специфическими я называл дальние расстояния, к которым нужно привыкнуть. В “Волге” я застал двойник: Владивосток — Хабаровск.

— Твои главные достижения в карьере случились после 30. С чем это связано?

— В 2014-м главным тренером “Динамо” стал Владимир Иванович Журавель. Выдающийся тренер, который вывел меня на новый уровень. Он давал свободу действий на поле и подсказывал в нужных моментах. Делал акцент на вещах, на которые я раньше не обращал внимание.

— Год назад ты сменил БАТЭ на солигорский “Шахтер”. Самый заплюсованный комментарий к новости: “При Анатоличе, пухом ему земля, хватило бы духу перейти к прямому конкуренту за чемпионство?”

— Анатолий Анатольевич Капский (председатель правления БАТЭ с 1996 по 2018 год — прим. авт.) — это человек, который сделал многое для белорусского футбола и лично для меня. Он открыл мне дорогу в футбол. Он был ярким примером целеустремленности, силы духа и воли. Умел решать задачи разной степени сложности. Уверен, при нем такой ситуации даже бы не возникло.

— Главный тренер “Шахтера” Роман Григорчук восхищался твоей физической формой. В чем секрет?

— У меня нет какого-то секрета. Ответственное отношение к тренировочному процессу, питанию и восстановлению.

— Другой наставник “Шахтера”, Сергей Гуренко, говорил, что ты был недоволен высокими нагрузками.

— Для меня это удивительно и неприятно. Я всегда добросовестно отношусь к тренировкам и с уважением к тренерам. Не могу позволить себе подобных высказываний.

— Ты подписан на Фигу, Бекхэма, Пуйоля и Лавесси. Почему именно на них?

— Фигу был моим любимым футболистом в детстве. То же самое могу сказать и о Бекхэме, тем более я люблю “Манчестер” тех времен. Пуйоль — истинный капитан. Почему Лавесси, не помню.

— Что больше всего удивило в ФНЛ-2?

— Стадионы и поля, где мы играем. Я не привык к такому. Порадовали условия в Песчанке: там хорошее поле и стадион. То же самое могу сказать и о “Форте”. Я дебютировал в Калининграде на стадионе, который принимал чемпионат мира, а потом поехал в Новокубанск. Слишком большая разница.

— У тебя 4 голевых. Когда будет первый гол?

— Надеюсь, в следующем матче. Ребята говорят: “Бей чаще — будет залетать”. Я большую часть карьеры играл слева, и было проще: смещаешься с фланга в центр и бьешь с правой в дальний угол.

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