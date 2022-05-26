Дачный сезон в разгаре, соответственно повысился спрос на садовую мебель. Гродненскую область в буквальном смысле накрыла волна мошенничества в данной нише товаров. Уже более двух десятков обманутых жителей Гродно и региона обратились в подразделения органов внутренних дел за помощью.

— Дело здесь вот в чём: у производителя садовой мебели зарубежные злоумышленники похитили аккаунт в социальной сети «Instagram». За годы работы у фирмы набралась довольно обширная аудитория. Пользуясь этим, интернет-мошенники через аккаунт предлагают мебель по низким ценам, якобы от имени изготовителя, – говорят в УВД Гродненского облисполкома.

На фирме знают о ситуации, размещают в своих социальных сетях и сайте предупреждение, что их старый аккаунт взломан.

Милиция также просит граждан быть осторожными с подозрительно выгодными предложениями на мебель в интернете, увидев подобный аккаунт в «Instagram», на всякий случай посетите официальный сайт производителя.

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