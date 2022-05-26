Американская технологическая компания Google предупредила нескольких российских провайдеров о том, что больше не обслуживает для них серверы Google Global Cache.
В представленных обоснованиях указываются такие причины, как санкции или «изменения правовой практики».
Часть серверов Google отключил 19 мая, то есть сразу после того, как его российская «дочка» объявила о том, что запустила процесс собственного банкротства.
Специалисты уточняют, что Google устанавливает серверы Global Cache, чтобы уменьшить нагрузку на магистральные сети связи и обеспечить высокую скорость доступа пользователей к сервисам (например, YouTube). Сейчас отключена часть серверов, ускоряющих загрузку контента.
Тем временем пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс призвал «ответственные стороны» не отключать интернет в России. По его словам, основанием не может быть «манипулирование информацией» со стороны российских властей.
Ранее сообщалось, что в России арестованы активы Google на сумму около 1,5 миллиарда российских рублей ($18,4 миллионов).
В декабре 2021 года суд назначил Google штраф в размере 7,2 миллиарда российских рублей ($100 миллионов).
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