Вооруженные силы Украины борются за каждый участок фронта, но войска нуждаются в дальнобойных образцах вооружения. Об этом в четверг, 26 мая, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет haqqin.az.

“Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага из нашей земли нам помогает западное вооружение и техника. Мы благодарны за предоставленную международную техническую помощь. В то же время мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии”, – цитируют Залужного украинские СМИ.

Главнокомандующий ВСУ призвал не медлить с поставками: “Цена задержки измеряется жизнями людей”.

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