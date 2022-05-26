Департамент авиации Министерства транспорта Беларуси рассказал, как отрасль «живет в условиях закрытого неба», и назвал меры, которые помогают выполнять главную задачу – сохранять трудовые коллективы. В том числе и для этой цели ведомство занялось проработкой вопроса о налаживании производства комплектующих для российских авиалайнеров, пишет Myfin.by.

Ведомство сообщило, что белорусские авиаперевозчики изменили основное направление деятельности – теперь в него входят восточные и южные маршруты. В настоящее время отечественные перевозчики осуществляют регулярные рейсы в 16 аэропортов 8 государств мира. В свою очередь, рейсы в Национальный аэропорт Минск на регулярной основе выполняют 3 компании.

Как сообщается, основная задача в кризисное для белорусской авиации время – не допустить потери сотрудников. С этой целью осуществляются попытки привести к балансу финансово-экономическое положение организаций отрасли, для чего используются такие меры, как переориентация экспорта, сокращение издержек и улучшение финансовой дисциплины.

В сфере организации перевозок профильное ведомство разрабатывает планы по использованию воздушных судов, производимых в России. Для грузовых рейсов белорусских перевозчиков в Азию активно привлекаются логистические компании, а также прорабатывается вопрос использования российских самолетов Ил 96-400Т.

Белорусское авиационное ведомство также рассказало, что рассматривает возможность начать в нашей стране «импортозамещающее производство» комплектующих для российского ближнемагистрального пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100, а также среднемагистрального пассажирского самолета МС-21, серийный выпуск которого должен стартовать через несколько лет, а также производить их техническое обслуживание.

Стоит отметить, что на основе базовой модели лайнера Sukhoi Superjet 100 разрабатывалась и его версия с максимально возможным импортозамещением под названием Sukhoi Superjet New: в конце 2020 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что самолет будет иметь примерно 97% российских комплектующих. Его серийный выпуск также пришлось перенести из-за санкций.

Напомним, ограничения Евросоюза в отношении белорусской авиации действуют с июня 2021 года и включают запрет судам из нашей страны на вход в воздушное пространство и ограничения в отношении компании «Белавиа».

А 26 февраля нынешнего года ЕС ввел санкции уже против российской авиационной отрасли, включая запретил продажу российским компаниям самолетов, комплектующих и оборудования, а также перекрыл для них возможность страхования и техобслуживания авиалайнеров.

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