Ученые из Гарварда создали новую наноструктуру, которая получила название «алмазное зеркало» за способность отражать 98,9 % падающего на него света. Это позволяет материалу выдерживать луч лазера, который способен прожечь стальной лист. В перспективе данная технология может лечь в основу защитной брони против боевых лазерных систем.

Изначально авторы разработки занимались инновационными методами травления, они искали способы получения поверхностей со сложным наноразмерным рельефом. Такие изделия нужны для совершенствования методов квантовой оптики и коммуникаций. А когда инструмент в виде ионного выжигателя был создан, ученые решили применить его для создания идеального отражающего материала, для чего нанесли гравировку на алмазную пластинку, пишет Техкульт.

Пластина имела размеры 3х3 мм, ионный луч вырезал на ней серию крошечных треугольных выступов, напоминающих подставку для мячика в гольфе. Ученые намеренно остановились на коэффициенте отражения в 98,9%, потому что для достижения 99,9999 им бы пришлось сделать мишень слишком тонкой. Но и полученных параметров хватило, чтобы алмазное зеркало отразило луч 10-киловатнного лазера, сфокусированный в пятно площадью всего 750 микрон. Зеркало не получило при этом никаких повреждений.

Одно из важных достоинств алмазного зеркала в том, что оно целиком однородное. В обычных зеркалах при нанесении отражающего покрытия всегда есть риск допустить дефект. Это не имеет значения для слабых систем, но мощный лазер просто прожжет дыру в таком зеркале. А так как крупные лазерные системы сейчас используются все чаще в самых разных сферах, то возникает необходимость в надежных зеркалах для управления ими.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»