Генеральный директор компании Владимир Кириенко подтвердил, что сегодня будет запущена бета-версия российского магазина приложений RuStore, разработанная Минцифры и VK, пишет ixbt.com.

Первая информация о создании магазина появилась не так давно, в апреле. RuStore будет доступен как для российских, так и для зарубежных разработчиков. Причиной создания магазина послужил уход с российского рынка различных компаний, а также исчезновение из App Store, Google Play и AppGallery популярных приложений. Также пользователи лишились возможности оплачивать покупки в магазинах и продлевать подписки.

“Мы не будем заставлять разработчиков забирать приложения из иностранных маркетплейсов приложений и переводить в наш магазин приложений. Пока мы считаем, что в нашей юрисдикции мы должны конкурировать экономическими и технологическими способами”, — глава Минцифры Максут Шадаев.

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