Xiaomi опубликовала финансовый отчёт за январь–март 2022 года. Впервые в своей истории компания завершила квартал в минусе, отмечает Bloomberg. К этому привели жёсткие меры властей по борьбе с коронавирусом и глобальная нехватка компонентов, пишет devby.io.

Чистый убыток Xiaomi в первом квартале составил 587 миллионов юаней ($88 миллионов). При этом за аналогичный период год назад компания получила прибыль в 7,79 миллиардов юаней.

Около 60% выручки Xiaomi дают смартфоны. Она является третьим по величине поставщиком этих устройств в мире после Samsung и Apple, которые в первом квартале ушли в отрыв.

Сложности компании связаны с эпидемиологической ситуацией в Китае и карантинами в местных городах, включая Пекин и Шанхай. Это бьёт как по розничным продажам внутри страны, так и по логистическим цепочкам, что отражается в том числе на продажах на мировой рынок. С конца марта местные заводы работают в условиях строгих ограничений на передвижение сотрудников.

У Xiaomi хватает проблем не только на родине. После нападения России на Украину у неё обрушились продажи в обеих странах. В апреле Индия оштрафовала компанию на $726 миллионов по обвинению в незаконных финансовых махинациях.

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