За последние 2 года она составила около 14,9 млн человек. В организации пояснили, что «избыточная смертность» — это разница между числом смертей, зарегистрированных в мире за 2021 и 2022 годы, и числом летальных исходов, которое «можно было бы ожидать при отсутствии пандемии, основываясь на данных прошлых лет».

“Эти неутешительные данные указывают не только на последствия пандемии, но и на необходимость того, чтобы все страны инвестировали в более устойчивые системы здравоохранения, которые могут поддерживать основные медицинские услуги в периоды кризисов”, — говорит Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ.

ВОЗ учитывала не только прямые смерти от COVID-19, но и косвенно связанные с вирусом: например, из-за влияния пандемии на общество и системы здравоохранения, которые оказались перегружены из-за большого числа больных. 84 % от общего объема смертей приходится на страны Юго-Восточной Азии, Европы и Северной и Южной Америки, пишет Медицинский Вестник.

При этом 68 % летальных исходов выпало всего лишь на 10 стран. Больше 80 % смертей — в странах со средними доходами, а на богатые государства приходится только 4 %. В период 2020–2021 годов наблюдался разрыв избыточной смертности по возрасту и полу. Из общего количества скончавшихся 57 % были мужчинами, 43 % — женщинами.

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