С 25 мая по 5 июня в Беларуси проходит акция МВД «Внимание — дети!», в рамках которой движение транспортных средств должно осуществляться с включенным ближним светом фар.
Специальное мероприятие ГАИ проводит в связи с окончанием учебного года и началом летних каникул. Включение ближнего света фар необходимо для привлечения внимания детей и всех участников дорожного движения.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!