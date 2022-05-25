С 25 мая по 5 июня в Беларуси проходит акция МВД «Внимание — дети!», в рамках которой движение транспортных средств должно осуществляться с включенным ближним светом фар.

Специальное мероприятие ГАИ проводит в связи с окончанием учебного года и началом летних каникул. Включение ближнего света фар необходимо для привлечения внимания детей и всех участников дорожного движения.

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