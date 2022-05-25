В Могилевской области четверо несовершеннолетних отравились угарным газом

Ночью 8 мая из деревни Сеньково Могилевского района были госпитализированы сестры 11-ти и 14-ти лет, приехавшие с бабушкой на дачу, сообщает Следственный комитет.

А вечером 21 мая в больнице оказались гостившие у бабушки в городском поселке Круглое 11-летний мальчик и его 7-летняя сестра.

Следователями совместно с сотрудниками МЧС в ходе выбытия на места происшествий установлено, что в данных случаях отравление угарным газом детей произошло из-за неоткрытой либо невовремя закрытой задвижки для дымохода в вытопленной печи взрослыми членами семьи. В данных случаях, к счастью, исход благополучный – обошлось без жертв. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Однако важно понимать, что отравление угарным газом может стать смертельным. Этот газ не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, поэтому отравление может произойти незаметно. Симптомами отравления угарным газом могут быть головокружение, головная боль, тошнота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза. При легком отравлении угарным газом человека следует вывести или вынести на свежий воздух, в случае тяжелого отравления – необходима госпитализация.

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