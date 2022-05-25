Сегодня пресс-служба клуба сообщила о расставании с тренерским штабом: команду покинули главный тренер Сергей Ковальчук и его помощники – Андрей Прокопюк и Дмитрий Мозолевский. Отмечается, что Сергей Петрович сам инициировал расставание с «Динамо» после неудачного старта сезона (пять поражений и четыре ничьи в девяти стартовых турах и вылет из Кубка Беларуси). Клуб запрос тренера удовлетворил.

Нового главного тренера в «Динамо» пока нет. На этот пост сватали Андрея Сосницкого, который нынче трудится помощником главкома в «Витебске», но сегодня инсайдеры сообщили и о переговорах клуба с Юрием Пунтусом. Опытный белорусский специалист сегодня пребывает без работы, а брестскому болельщику его представлять не надо: в 2009-2011 годах Юрий Иосифович уже возглавлял «Динамо», пишет Вечерний Брест. Но пока определенности в вопросе нет. К ближайшему матчу против БАТЭ (28 мая, 15:00) «бело-синих» будет готовить один из оставшихся ассистентов Сергея Ковальчука Александр Храпковский.

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