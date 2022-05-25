В центре Минска погиб мотоциклист

Вчера около 23 часов 35 минут 21-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота», двигался по проспекту Независимости со стороны площади Победы. При повороте налево на улицу Янки Купалы на зелёный сигнал светофора автомобилист не уступил дорогу встречному мотоциклу «Хонда» и столкнулся с ним, сообщает ГАИ.

В результате ДТП 31-летний байкер от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажирка мотоцикла с травмами доставлена в медицинское учреждение.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД г.Минска, работники МЧС, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по г. Минску. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.

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