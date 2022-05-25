Сергея Ковальчука на посту рулевого сменит Андрей Сосницкий?

Об этой рокировке сообщают сразу несколько инсайдерских каналов, а портал Football.by и вовсе пишет о смене главного тренера как о свершившемся факте. Но в самом «Динамо» пока тишина: ни информации об уходе Ковальчука, ни объявления о назначении Сосницкого пока нет. Меж тем уже в ближайшую субботу «бело-синие» принимают дома БАТЭ – и неплохо бы к этому моменту определиться с тем, кто будет готовить команду к этой встрече.

Андрей Сосницкий для брестского «Динамо» человек совсем не чужой, пишет “Вечерний Брест”. В бытность игроком он провел за «бело-синих» несколько сезонов (1986-87, 1988-91, 1997-98), а в начале третьего тысячелетия дважды входил в тренерский штаб. В качестве тренера Андрей Сосницкий поколесил немало: молдавский «Шериф», украинский «Арсенал», российские «Кубань», «Локомовтив», «Армавир», «Химки»… Этот сезон экс-защитник начинал в качестве помощника Евгения Чернухина в «Витебске».

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