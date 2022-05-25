Приговор Софье Сапеге вступил в силу. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

«Приговор Гродненского областного суда от 6 мая 2022 года в отношении Сапеги С.А. не обжалован и вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

Напомним, 6 мая суд признал гражданку РФ Софью Сапегу виновной по всем статьям обвинения. Ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговором суда с обвиняемой в пользу потерпевших взыскана материальная компенсация морального вреда на общую сумму 167 500 рублей.

Софья Сапега была задержана вместе с Романом Протасевичем после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, следовавшего рейсом Афины — Вильнюс. По версии следствия, россиянка «совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами», была причастна к администрированию телеграм-каналов, разглашающих личные данные силовиков.

Ей было предъявлено обвинение в разжигании социальной вражды и розни, в незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных, за организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Помимо этого, девушке инкриминировали вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел, организацию насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг, организацию угрозы в отношении судьи и воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста.

Тем временем Роман Протасевич успел жениться, выступает комментатором на стороне власти, хотя обвинения с него не сняты.

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