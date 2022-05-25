ФБР предотвратило попытку покушения на экс-президента США Джорджа Буша-младшего, американские власти следили за перепиской предполагаемого организатора в WhatsApp, сообщает во вторник издание Forbes.

Согласно данным, покушение планировал проживающий в штате Огайо выходец из Ирака, предположительно, связанный с террористической группировкой ИГ. Отмечается, что он прибыл в США в 2020 году, подав документы на предоставление убежища. Издание не называет его имени и не располагает информацией о том, арестован ли он в настоящее время, официальных обвинений против него выдвинуто пока не было.

Отмечается, что подозреваемый планировал покушение с 2021 года. Сообщается, что для этого он совершил поездку в Даллас (Техас) для проведения видеосъемки дома Буша, а также пытался привезти в США соотечественников для участия в покушении на экс-президента.

По данным издания, ФБР получило сведения о готовящемся покушении через доверенных информаторов, а также в результате мониторинга переписки подозреваемого в приложении WhatsApp. Как сообщает издание со ссылкой на подписанное 23 марта разрешение на обыск, подозреваемый “рассказал, что хотел совершить убийство Буша из-за того, что считал его ответственным за гибель большого числа иракцев и раскол страны после военного вторжения США в 2003 году”.

“Хотя подозреваемый был уверен, что его аккаунт в WhatsApp безопасен, он не знал, что следователи могли видеть каждое сообщение, отправленное им конфиденциальным источникам. Он также не знал, что начиная с октября (2021 года – ред.) он использовал телефон, предоставленный информатором по требованию ФБР”, – пишет издание.

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