Исследователи обнаружили в слюне воскового червя (личинки восковой моли) ферменты, которые быстро разлагают пластик при комнатной температуре.

Полиэтилен – один из самых прочных и широко используемых пластмасс. Вместе с полипропиленом и полистиролом он составляет 70% от общего объема производства пластмасс.

Пластиковое загрязнение представляет угрозу для здоровья планеты и окружающей среды, поэтому необходимо срочно найти решения для борьбы с пластиковыми отходами.

На сегодняшний день известно лишь несколько микроорганизмов, разрушающих жесткие пластиковые полимеры, образующие полиэтилен. Более того, в большинстве случаев необходима агрессивная предварительная обработка, чтобы гарантировать окисление и, таким образом, дать возможность микроорганизмам оказывать некоторое воздействие (хотя и медленное) на пластик.

«Мы тщательно изучили поведение воскового червя, когда он вступает в контакт с полиэтиленом, и обнаружили, что ферменты, присутствующие в слюне червя (в жидкости во рту насекомого), могут разлагать полиэтилен. При контакте со слюной полимер окисляется и деполимеризуется в течение нескольких часов», — говорит руководитель исследования CSIC в CIB-CSIC (Центр биологических исследований) Федерика Бертоккини.

Эти ферменты являются первыми и единственными известными ферментами, способными разрушать полиэтиленовый пластик без предварительной обработки.

Исследователи говорят, что эти ферменты по-разному влияют на пластик. Demetra оставляет на поверхности полиэтиленовой пленки «кратеры», видимые невооруженным взглядом. Фермент Ceres тоже окисляет пластик, но не оставляет видимых следов. При этом оба вещества относятся к семейству фенолоксидазы — ферментов, окисляющих фенолы. Авторы работы объясняют, что фенолы, как правило, используются растениями для защиты от насекомых. Фенолоксиданты — эволюционный ответ насекомых. Они производят такие ферменты, чтобы нейтрализовать действие фенолов и безопасно питаться растениями. Фенолы также присутствуют во многих добавках к пластикам. Исследователи полагают, что именно эти добавки помогают слюне восковых червей разрушать пластик.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»