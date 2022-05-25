Извещения о транспортном налоге, налоге на недвижимость и земельном налоге теперь будут приходить белорусам в одном документе. Такая норма заработает с 1 июня.

Сейчас белорусы получают от налоговиков отдельные извещения по каждому налогу. 11 февраля этого года Министерство по налогам и сборам приняло постановление, согласно которому физическое лицо будет получать единое извещение.

“Извещение на уплату физическим лицам транспортного налога, налога на недвижимость и земельного налога содержит расчет налога и иные сведения, необходимые для уплаты налога, по одному или нескольким конкретным объектам налогообложения.

Изменения вступают в силу с 01.06.2022”, — говорится в сообщении.

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