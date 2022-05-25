Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Соответствующий документ опубликован на российском портале правовой информации.

Поправки вносятся в указ, которым такой упрощенный порядок был предоставлен жителям ДНР и ЛНР. Рассмотрение заявлений о приеме в гражданство РФ для таких лиц и принятие по ним решений должно осуществляться в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления и представления документов.

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