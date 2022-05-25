Неосторожность подростка привела к серьёзной травме

Вечером 24 мая поступило сообщение о том, что подростку зажало ногу в мотокультиваторе. Несчастный случай произошел в аг. Колпень Лоевского района.

По прибытии на место спасатели установили, что подросток 2006 г.р. при перемещении мотокультиватора не справился с управлением, в результате чего во фрезу втянуло его правую ногу.

Работники МЧС при помощи лома и подручных средств извлекли ногу ребенка из мотокультиватора.

После осмотра медиками с травмами различной степени тяжести пострадавший был доставлен в больницу.