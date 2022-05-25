На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Финляндии, сформировались четвертьфинальные пары.

24 мая завершился групповой этап первенства. В этот день сборная Швейцарии победила Германию (4:3 – по буллитам), Финляндия обыграла Чехию (3:0), Канада забросила семь шайб в ворота Франции (7:1).

Группу A на турнире выиграла сборная Швейцарии, группу B – сборная Финляндии. Таким образом, в 1/4 финала сыграют:

Швейцария – США

Германия – Чехия

Канада – Швеция

Финляндия – Словакия.

Матчи 1/4 финала состоятся 26 мая.

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