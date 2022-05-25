Финансист-миллиардер Джордж Сорос заявил во вторник, что вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, пишет Reuters.

91-летний Сорос, легендарный менеджер хедж-фонда, прославившийся тем, что в 1992 году делал ставки против фунта стерлингов, рассматривал войну на Украине как часть более широкой борьбы между открытыми и закрытыми обществами, такими как Китай и Россия, которые находились на подъеме.

«Вторжение могло быть началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее», — сказал Сорос Давосу, согласно тексту его выступления, опубликованному его офисом.

«Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина. В этом суть».

Сорос сказал, что Путин теперь считает, что вторжение было ошибкой, и готовится к переговорам о прекращении огня.

«Но перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять», — сказал Сорос. «Чем слабее становится Путин, тем более непредсказуемым он становится».

Сорос сказал, что Евросоюз должен понять, что Путин может отключить российский природный газ, на который в настоящее время приходится около 40% потребностей Европы, «пока это действительно больно».

Вторжение России на Украину 24 февраля привело к гибели тысяч людей, перемещению еще миллионов и породило опасения по поводу самой серьезной конфронтации между Россией и Соединенными Штатами со времен Карибского кризиса 1962 года.

«Я не могу предсказать исход, но у Украины определенно есть шансы на победу», — сказал Сорос.

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